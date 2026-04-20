İş yerinden havaya ateş eden şüpheli yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bir iş yerinden silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinden silahla havaya ateş edildiği tespit edildi. Olayın şüphelisi İ.A., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ele geçirilirken, hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı