İş yerinden havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Kırşehir'de bir iş yerinde silahla havaya ateş eden İ.A. isimli şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bir iş yerinden silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinden silahla havaya ateş edildiği tespit edildi. Olayın şüphelisi İ.A., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ele geçirilirken, hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı