Kırşehir'de Sel Felaketinde 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kırşehir'de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu selde bir kişi hayatını kaybetti. Uzun Ali köyünde meydana gelen sel felaketinde birçok tarla su altında kaldı. Mustafa Akar adlı kişi felaketten kurtulduktan sonra hastanede yaşamını yitirdi. Yetkililer, arama-kurtarma ve zarar tespit çalışmalarına başladı.
Kırşehir'de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu selde 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Uzun Ali köyünde aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu. Birçok tarlanın su altında kaldığı sel felaketinde Mustafa Akar adlı kişi felaketten kurtulduktan sonra kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Felaketin ardından yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede zarar tespit çalışmalarına başladı. Yağışlar, Boztepe ilçesi ve köylerinde de etkili oldu. - KIRŞEHİR