Kırşehir'de sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

KIRŞEHİR (İHA ) – Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 2 litre sahte içki ile 20 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.Ç. gözaltına alınırken, şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Polisin sahte alkolle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR