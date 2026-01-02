Haberler

Kırşehir'de sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Kırşehir'de sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen sahte alkol operasyonunda 2 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.

KIRŞEHİR (İHA ) – Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 2 litre sahte içki ile 20 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.Ç. gözaltına alınırken, şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Polisin sahte alkolle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor