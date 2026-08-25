Kırşehir'de Yunus Timlerinden Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kırşehir'de yunus timleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve devriyede ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre kentte huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla Güldiken ve Kuşdilli mahallelerinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine bazı araç ve şahısları durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Güldiken Mahallesi Ortaköy Caddesi'nde durdurulan bir araçta bulunan O.K. ve Y.E.D.'nin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 2 fişek ele geçirildi. Aynı cadde üzerinde durdurulan başka bir araçta bulunan G.G.'nin üzerinde ise 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Öte yandan Kuşdilli Mahallesi Güvercinlik Caddesi'nde durdurulan bir araçta da C.D.'nin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, farklı kapasitelerde 4 şarjör ve 40 dolu kartuş ele geçirildi.

Ele geçirilen ruhsatsız silah ve mühimmatlara el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı