Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçta yapılan aramada yaklaşık 70 gram sentetik maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araç, ekiplerin takibi sonucu durduruldu. Kaçış güzergahında yapılan kontrollerde yaklaşık 70 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler Z.K. ve S.A., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı