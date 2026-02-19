Haberler

Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
Güncelleme:
Kırşehir'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçta yapılan aramada yaklaşık 70 gram sentetik maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan iki şüpheli tutuklandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçta yapılan aramada yaklaşık 70 gram sentetik maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araç, ekiplerin takibi sonucu durduruldu. Kaçış güzergahında yapılan kontrollerde yaklaşık 70 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler Z.K. ve S.A., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

