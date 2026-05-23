Otomobilin kaputuna giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kırşehir'de park halindeki bir otomobilin kaput kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Yenice Mahallesi Melikgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgede tesadüfen bulunan yerel gazete muhabirlerinin ihbarı ve mama bırakması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından otomobilin kaputunu açtı. Motor bölümüne sıkıştığı belirlenen yavru kedi, ekiplerin dikkatli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan çevrede bulunan bazı vatandaşların, sürücünün aracı çalıştırmadan önce durumu fark etmesi için otomobilin silecek kısmına "Kaputta kedi var dikkat" yazısı bıraktığı görüldü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru kedi, kurtarılmasının ardından güvenli alana alındı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı