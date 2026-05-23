Haberler

Otomobilin kaputuna giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Otomobilin kaputuna giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla kurtarıldı. Vatandaşlar, aracın sileceğine 'Kaputta kedi var' notu bıraktı.

Kırşehir'de park halindeki bir otomobilin kaput kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Yenice Mahallesi Melikgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgede tesadüfen bulunan yerel gazete muhabirlerinin ihbarı ve mama bırakması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından otomobilin kaputunu açtı. Motor bölümüne sıkıştığı belirlenen yavru kedi, ekiplerin dikkatli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan çevrede bulunan bazı vatandaşların, sürücünün aracı çalıştırmadan önce durumu fark etmesi için otomobilin silecek kısmına "Kaputta kedi var dikkat" yazısı bıraktığı görüldü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru kedi, kurtarılmasının ardından güvenli alana alındı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'ten ilk mesaj

Verdiği mesaj taraftarları çıldırtır
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı
''Siz Türkler ırkçısınız'' diye paylaşım yapan Oulai'den yeni açıklama

''Türkler ırkçı'' diye paylaşım yapmıştı! Olayın aslı başka çıktı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü

MHP İl Başkan Yardımcısı, ortağı tarafından öldürüldü