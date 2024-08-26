Kırşehir'de Mandıraya Dadanan Kurtlar Tedirginlik Yaratıyor
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde bulunan bir mandıraya son bir ay içerisinde 4 defa kurt saldırısı gerçekleşti. Son saldırıda 4 hayvan telef oldu ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde mandıraya dadanan kurtlar insanları tedirgin etti.
İlçeye bağlı Körpınar Köyü'nde bulunan mandıraya bir ay içerisinde 4 defa kurt saldırısı gerçekleşti. Son vakada bir mandıraya giren kurt hayvanlara saldırdı. Hayvanlar saldıran kurtların görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Çiftçi ve bölgede yaşayan köylüler, endişe içerisine düşerken son saldırıda da 4 hayvan da telef oldu.
Hayvanların kurtlardan kaçışları ve kurtların çıkışları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - KIRŞEHİR