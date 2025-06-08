Kırşehir'de Kumar Oynayan 4 Kişiye Para Cezası

Kırşehir'de Kumar Oynayan 4 Kişiye Para Cezası
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Kırşehir'de yapılan denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplamda 36 bin 988 lira para cezası uygulandı. İş yerinde kumar oynanmasına imkan sağladığı belirtilen iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri; Kuşdilli Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde iş yerinde kumar oynandığı belirlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda kumarda kullanılan iki deste iskambil kağıdı ile bir miktar para muhafaza altına alındı. İş yeri sahibi A.S.K. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynadıkları tespit edilen Y.T., A.U., Ö.K. ve A.A.'ya ise toplamda 36 bin 988 lira idari para cezası kesildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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