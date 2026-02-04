Haberler

Kırşehir'de kumar operasyonu: 5 kişiye 58 bin TL ceza

Kırşehir'de kumar operasyonu: 5 kişiye 58 bin TL ceza
Kırşehir'de gerçekleştirilen kumar operasyonunda, yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye toplam 58 bin 020 TL para cezası kesildi. Asayiş ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişiye 58 bin TL para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kumar ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında denetimler sürdürülüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, kumar oynatıldığı tespit edilen bir kahvehaneye yönelik yapılan kontrolde, kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 58 bin 020 TL idari para cezası uygulandı.

Kontrollerin devam edeceği belirtildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
