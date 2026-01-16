Haberler

Kırşehir'de kumar operasyonu

Güncelleme:
Kırşehir'de bir kahvehaneye düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası kesilirken, iş yeri sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından kahvehaneye düzenlenen kumar operasyonunda 4 şüpheliye işlem yapıldı.

Kırşehir'de polis ekiplerince kumar ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, kumar oynadığı belirlenen 4 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasında kullanılan 800 TL nakit paraya ise el konuldu.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi Y.K. hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
