Kırşehir'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Cezai İşlem

KIRŞEHİR (İHA) –Kırşehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde, kentte faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrolde, kumar oynadığı belirlenen 4 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 36 bin 998 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar oynanmasında kullanıldığı değerlendirilen 13 bin 800 TL paraya el konuldu. İş yerinde açıktan alkol sunumu yapıldığı da belirlenirken, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli tutanak tutuldu. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı değerlendirilen İ.A. hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR