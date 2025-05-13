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Kırşehir'de Kamyonet Yangını: Sürücü Son Anda Kendini Kurtardı

Kırşehir'de Kamyonet Yangını: Sürücü Son Anda Kendini Kurtardı
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Kırşehir'de sabah saatlerinde vites kutusu arızalanan bir kamyonet alev aldı. Sürücü yangını fark edip kendini dışarı atarken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kırşehir'de sabah saatlerinde seyir halindeyken vites kutusu arızalanan bir kamyonet alev alev yandı. Kamyonetin sürücüsü yangını fark ederek son anda kendini dışarı atarken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Ahi Evran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süt taşıyıcılığı yapan transit araçtan seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Vites kutusundaki arıza nedeniyle aracın motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı araçtan şoför kendini dışarı atarak canını kurtardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olay anını anlatan Bekir Kendirli, "Sabah saatlerinde evimizin yanında bir patlama sesi duyduk. Korktuk, bir araç yanıyordu. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti ve büyük bir faciaya sebep olmadan yangın söndürüldü" dedi.

Öte yandan yangın anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın aniden durması, şoförün panikle dışarı çıkması ve ardından alevlerin yükselmesi net şekilde görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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