Kırşehir'de Kaçak Tarihi Eşya Operasyonu: 151 Parça Ele Geçirildi

Kırşehir'de Kaçak Tarihi Eşya Operasyonu: 151 Parça Ele Geçirildi
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Roma, Antik Roma, Helenistik ve Selçuklu dönemlerine ait toplam 151 parça tarihi eser ele geçirildi. Kaçakçılık yaptığı tespit edilen üç şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen üç ayrı operasyonda Roma, Antik Roma, Helenistik ve Selçuklu dönemlerine ait toplam 151 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, bilimsel yöntemlerden uzak bir şekilde yapılan kaçak kazılarla elde edilen tarihi eserlerin yurt içinde ya da yurt dışında satışa sunulmasının önüne geçildi. Operasyonlarda ele geçirilen 151 parça tarihi eser arasında sikke, kolye ve madalyonlar yer aldı. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.B., F.A. ve L.K. isimli şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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