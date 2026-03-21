Kırşehir'de kaçak keklik avcıları yakalandı

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin denetimlerinde kaçak keklik avı yapan 2 kişi yakalandı. Şahıslara 40 bin TL idari para cezası kesildi ve yakalanan keklikler doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde kaçak keklik avı yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 112 İhbar Hattı'na Mucur ilçesinde av yasağı ihlali yapıldığı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma asayiş devriyesi yapılan arazi aramasında B.E. ve N.A. isimli şahısların kafes içerisindeki 2 adet kınalı kekliği canlı mühre olarak kullandıkları, ayrıca kafeslerin önüne ilmekli tuzak kurarak yasak yöntemle av yaptıkları tespit edildi. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi jandarma ekiplerince yakalanırken, şüphelilere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten kişi başı 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

2 adet keklik Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
