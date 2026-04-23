Kırşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak cep telefonları ele geçirilirken 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 6 gümrük kaçağı cep telefonu ile 6 şarj cihazı ve kablosu ele geçirildi. M.A.A.S. hakkında kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı