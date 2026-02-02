Haberler

Kırşehir'de kaçak alkol operasyonu

Kırşehir'de kaçak alkol operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de jandarma ekipleri, kaçak alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 28 litre etil alkol ele geçirirken, çok sayıda alkol yapımında kullanılan malzemeler de bulundu. Olayla ilgili iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 28 litre kaçak alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapılan aramalarda 28 litre kaçak etil alkol ile birlikte çok sayıda farklı markalarda alkol yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken olayla ilgili M.U. ve K.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da kayınpederin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Aynı aileden olsalar da hiç acımadılar! İşte vahşetten yeni görüntüler
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan takımın başına geçti, 3'te 3 yapıp zoru başardı
Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu

Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu
Bursa'da kayınpederin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Aynı aileden olsalar da hiç acımadılar! İşte vahşetten yeni görüntüler
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı

Komşuda tarihi görüntüler! Askeri konvoy kente giriş yaptı
Artık Roma'daki Aşk Çeşmesi'ne para atmak da parayla

Aşkı arayanlara kötü haber! Artık onu da paralı yaptılar