Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: Sikke ve objeler ele geçirildi

Güncelleme:
Kırşehir'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Bizans dönemine ait 11 sikke ve 1 tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta tarihi eser ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Ankara'ya tarihi eser götüreceği öğrenilen H.A.'nın aracında arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 sikke ile 1 tarihi obje ele geçirildi.

H.A. hakkında adli işlem yapıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
