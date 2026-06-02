Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: Sikke ve objeler ele geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta tarihi eser ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Ankara'ya tarihi eser götüreceği öğrenilen H.A.'nın aracında arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 sikke ile 1 tarihi obje ele geçirildi.

H.A. hakkında adli işlem yapıldı.

