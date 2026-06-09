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Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
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Kırşehir'de 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve suçta kullanılan materyaller ele geçirildi.

Kırşehir'de 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; M.G., U.G., D.Y., A.U., Y.A. ve Ş.P. hakkında inceleme başlatıldı. Elde edilen deliller istikametinde Kırşehir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 33 av tüfeği kartuşu, 1 ruhsatsız tabanca, 58 kuru sıkı tabanca fişeği, suçta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli materyaller ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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