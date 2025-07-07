Kırşehir'de Fabrikada İş Kazası: Tolga Er Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de Fabrikada İş Kazası: Tolga Er Hayatını Kaybetti
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Kırşehir'de Petlas Lastik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 38 yaşındaki Tolga Er, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de faaliyet gösteren Petlas Lastik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 38 yaşındaki Tolga Er, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce fabrikada yaşanan kazada ağır yaralanan Tolga Er, olay sonrası ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Er'in durumu ilk andan itibaren ciddiyetini korurken, 4 gün süren yaşam mücadelesinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detaylar netlik kazanmazken, Er'in kafatasında düşme etkisiyle yarık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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