Kırşehir'de Düğünlerde Silahla Ateş Açan 3 Kişi Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de düğün eğlencelerinde silahla havaya ateş açan 3 kişi, jandarma ekiplerinin denetimleri sırasında yakalandı. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde düğün törenlerinde silahla ateş açılmasını önlemek amacıyla denetim yaptı. Önleyici kolluk devriyesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, havaya ateş ettikleri belirlenen F.C., I.E. ve A.B.A. isimli şahıslar yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve olay yerinde yapılan aramalarda, 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi. - KIRŞEHİR