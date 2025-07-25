Kırşehir'de Dron Destekli Operasyonda Yasa Dışı Kenevir Ele Geçirildi

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından dron destekli yapılan kontrollerde, bir bahçede yasa dışı olarak ekildiği belirlenen 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine yakın kırsal bölgede bir bahçede izinsiz kenevir ekildiği yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Dron ile yapılan kontrollerde bahçede kenevir bitkilerinin ekili olduğu belirlendi.

Şüpheli N.U.'ya ait olduğu tespit edilen bahçede yapılan aramada, farklı boylarda 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen kenevirler imha edilirken, bahçe sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR