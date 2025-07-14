Kırşehir'de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin 300 Lira Ceza
Kırşehir'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye, yapılan denetim sonucu 46 bin 300 lira para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri, kuralları ihlal eden sürücülere yönelik denetimlerin sürdüğünü açıkladı.
Kırşehir'de drift yapan sürücüye 46 bin 300 lira para cezası uygulandı.
Kılıçözü Sanayi Sitesi içerisinde otomobiliyle drift atarak çevreyi rahatsız eden F.Ö, trafik ekiplerince tespit edilerek yakalandı. Yapılan incelemede, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 46 bin 300 lira idari para cezası kesildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzurunu bozan ve trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa