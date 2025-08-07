Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
Açıklanan Temmuz ayı asayiş raporuna göre; Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Emniyet ve Jandarma birimleri terörle mücadele çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdüğünü vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa