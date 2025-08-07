Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de güvenlik güçleri, Temmuz ayında DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenledikleri üç ayrı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birine adli kontrol kararı verildi.

Kırşehir'de güvenlik güçlerinin Temmuz ayında DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklanan Temmuz ayı asayiş raporuna göre; Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Emniyet ve Jandarma birimleri terörle mücadele çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdüğünü vurguladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.