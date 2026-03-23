Kırşehir'de 340 kilogram bozulmuş et ele geçirildi

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 340 kilogram bozulmuş kırmızı ve beyaz et ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan bir kamyonette yapılan kontrolde tamamı bozulmuş olan 250 kilo kırmızı et ile 90 kilo beyaz et ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulanan sürücü İ.Ş. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen bozulmuş etlerin imha edileceği öğrenildi. - KIRŞEHİR

