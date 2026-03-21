Kırşehir'de bayram denetimleri aralıksız sürüyor

Kırşehir'de polis ve jandarma bölgesinde bayram denetimleri aralıksız sürüyor.

Mucur ilçesine bağlı İnaç Mevkii'nde bulunan jandarma ve polis uygulama noktası ile Kırşehir otoban gişeleri jandarma uygulama noktasında denetimler yerinde incelendi. Denetimlere katılan Vali Murat Sefa Demiryürek, sürücü ve yolcularla görüşerek trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Bayram süresince vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi amacıyla il genelinde trafik ve asayiş denetimlerinin artırıldığı belirtildi. Denetimlere jandarma komutanı ve il emniyet müdürü de katılım sağladı.

Ekiplerin sahadaki kontrollerine aralıksız devam ettiği bildirildi. - KIRŞEHİR

