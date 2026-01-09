Garajda yangın çıktı traktör kullanılamaz hale geldi

Haberler

Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kızıldağ Yeniyapan köyünde bir evin garajında çıkan yangın sonucu traktör ve tarım aletleri hasar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kızıldağ Yeniyapan köyünde, atölyeye çevrilen bir evin garajında çıkan yangında traktör ve tarım aleti kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, C.Y.,'ye ait müstakil evin atölye olarak kullanılan garajında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında garajda maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

