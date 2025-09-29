Kırşehir'de Ailesine Saldıran Zanlı Tutuklandı

Kırşehir'de tartıştığı anne ve babasını öldürerek akrabalarını yaralayan zanlı tutuklandı.

Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö.'yü (71) bıçaklayarak öldüren ve daha sonra evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G.'yi de bıçakla yaralayan bir süre önce soy ismini değiştirdiği öğrenilen Ö.K.'nin (37) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Cinayet zanlısı, Kırşehir'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak E Tipi kapalı cezaevine gitti. - KIRŞEHİR