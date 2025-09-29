Haberler

Kırşehir'de Ailesine Saldıran Zanlı Tutuklandı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde tartıştığı anne ve babasını öldüren, akrabalarını yaralayan zanlı Ö.K. tutuklandı. Olay, Aşağıhomurlu köyünde meydana geldi.

Kırşehir'de tartıştığı anne ve babasını öldürerek akrabalarını yaralayan zanlı tutuklandı.

Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö.'yü (71) bıçaklayarak öldüren ve daha sonra evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G.'yi de bıçakla yaralayan bir süre önce soy ismini değiştirdiği öğrenilen Ö.K.'nin (37) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Cinayet zanlısı, Kırşehir'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak E Tipi kapalı cezaevine gitti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

