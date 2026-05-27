Kırşehir'de yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu

Kırşehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerini bıçakla yaralayarak hastaneye başvurdu. Yaralıların çoğu ayakta tedavi edilip taburcu edildi.

Kırşehir'de kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından kurban kesmek isteyen bazı vatandaşlar, kendilerini bıçakla yaraladı. Yaralanan vatandaşlar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine giderek, tedavi altına alındı. Yaralıların büyük bölümünün ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Hastaneye başvuran vatandaşlardan Murat Çağlar, kurban kesimi sırasında yapılan uyarıların dikkate alınmadığını belirterek, "Uyardık ama dinlemedi, hastanedeyiz" dedi.

Şükrü Ağırman ise yaşanan kazanın tecrübesizlikten kaynaklandığını ifade ederek, "Acemiliğimize denk geldi, yapacak bir şey yok" diye konuştu. - KIRŞEHİR

