Kırşehir’de 65 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis reklamı ve yönlendirmesi yaptığı belirlenen 65 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, internet ortamında yasa dışı bahis reklamı ve yönlendirmesi yaptığı tespit edilen toplam 65 internet sitesi hakkında teknik inceleme ve analiz çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar doğrultusunda 65 internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi, suçtan elde edilen haksız kazancın engellenmesi ve vatandaşların dijital ortamda güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı