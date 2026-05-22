Kırşehir'de 542 sentetik hap ele geçirildi

Kırşehir'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta ve şüpheli üzerinde yapılan aramada 542 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.C.G. adlı şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araçta ve araçta bulunan İ.C.G. isimli şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 39 parça halinde toplam 542 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.C.G. hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
