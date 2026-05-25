10 dosyadan aranan hükümlü Kırşehir'de yakalandı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 10 farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tespit edildi. Edinilen bilgiye göre Kırşehir'de yürütülen çalışmalarda hırsızlık suçundan 10 ayrı dosyadan toplam 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

