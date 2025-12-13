Kırşehir'de 1 milyon makaron ele geçirildi
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir panelvan araçta yapılan aramada 100 koli içinde toplam 1 milyon makaron ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli yürütülen saha ve analiz çalışmaları sonucu kapalı kasa bir panelvan araçta arama yaptı. Aramada, 100 koli halinde toplam 1 milyon adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli E.B. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa