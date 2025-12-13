Haberler

Kırşehir'de 1 milyon makaron ele geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir panelvan araçta yapılan aramada 100 koli içinde toplam 1 milyon makaron ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 milyon makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli yürütülen saha ve analiz çalışmaları sonucu kapalı kasa bir panelvan araçta arama yaptı. Aramada, 100 koli halinde toplam 1 milyon adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli E.B. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

