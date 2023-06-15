Kırmızı ışıkta motordan inip dans etmeye başlayan kadının görüntüleri gündem oldu
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Antalya'da trafik ışığında durarak motordan inen genç bir kadının, araçlara doğru bakarak dans ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Antalya'da, trafik ışıklarının kırmızıya dönmesiyle birlikte araçlar durdu. Ön sıradaki bir motosikletten inen genç kadın, o anlarda kendini müziğin ritmine kaptırdı.
ARKADAKİ ARAÇLARA DOĞRU DANS ETTİ
Antalya Platform tarafından kaydedilen görüntülerde, genç kızın arkadaki araçlara doğru dans ettiği görüldü.
DANS GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada paylaşılan genç kızın dans görüntüleri, hızla yayıldı ve gündem oldu.
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