Kırmızı ışıkta motordan inip dans etmeye başlayan kadının görüntüleri gündem oldu

Antalya'da trafik ışığında durarak motordan inen genç bir kadının, araçlara doğru bakarak dans ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Antalya'da, trafik ışıklarının kırmızıya dönmesiyle birlikte araçlar durdu. Ön sıradaki bir motosikletten inen genç kadın, o anlarda kendini müziğin ritmine kaptırdı.

ARKADAKİ ARAÇLARA DOĞRU DANS ETTİ

Antalya Platform tarafından kaydedilen görüntülerde, genç kızın arkadaki araçlara doğru dans ettiği görüldü.

DANS GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan genç kızın dans görüntüleri, hızla yayıldı ve gündem oldu.