Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı

3. Sayfa Haberleri

Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, tur midibüsü çarptı.

Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, tur midibüsü çarptı. Kazada bir araç hurdaya dönerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkay G.'nin kullandığı 07 FYZ 13 plakalı tur midibüsü Çolaklı Jandarma kavşağına geldiği sırada, kırmızı ışıkta bekleyen Alper Şentürk'ün kullandığı 34 CMA 155 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, öndeki Sinan Öz'ün kullandığı 07 ATS 882 plakalı araca çarptı. Kazada bir araç hurdaya dönerken, şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadı.

Tur midibüsünde bulunan turistler ise, araçtan inip refüjde bulunan çimler üzerinden gelişmeleri takip etti. Turistler, kazanın meydana geldiği yere gelen bir başka araçla tatil yapacakları otellere doğru yola çıktılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

Manavgat Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title