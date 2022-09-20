Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı 3. Sayfa Haberleri Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, tur midibüsü çarptı. Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, tur midibüsü çarptı. Kazada bir araç hurdaya dönerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkay G.'nin kullandığı 07 FYZ 13 plakalı tur midibüsü Çolaklı Jandarma kavşağına geldiği sırada, kırmızı ışıkta bekleyen Alper Şentürk'ün kullandığı 34 CMA 155 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, öndeki Sinan Öz'ün kullandığı 07 ATS 882 plakalı araca çarptı. Kazada bir araç hurdaya dönerken, şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadı. Tur midibüsünde bulunan turistler ise, araçtan inip refüjde bulunan çimler üzerinden gelişmeleri takip etti. Turistler, kazanın meydana geldiği yere gelen bir başka araçla tatil yapacakları otellere doğru yola çıktılar. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan Manavgat Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.