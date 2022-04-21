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Kırmızı ışıkta beklerken alev alan yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırmızı ışıkta beklerken alev alan yandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

NİKSAR, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Niksar- Tokat Karayolu ilçe çıkışında meydana gelen olayda, kavşakta kırmızı ışıkta uran B.T. yönetimindeki 06 BN 5200 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. B.T., aracı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Otomobilin motor kısmı zarar görürken, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin edildi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Haberler

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