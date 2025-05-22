Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu, Motosiklet Sürücüleri Yaralandı

Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu, Motosiklet Sürücüleri Yaralandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin diğer bir motosiklete çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yaralanan sürücülerden biri tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu, son sürat böyle çarptı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet bir başka motosiklete çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Emre K. yönetimindeki motosiklet, kavşakta çıkış yapan Yiğit G.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Emre K., kullandığı kask ve koruyucu giysiler sayesinde ciddi bir yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emre K., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsü Yiğit G.'nin ise ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Trafik ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesi gereğince Yiğit G.'ye 18 bin 706 TL idari para cezası uyguladı. Her iki motosiklet de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Motosiklet kazası çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde kırmızı ışıkta geçen motosikletin süratli bir şekilde diğer motosiklete çarpması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EŞBER OKAYER - 3.Sayfa
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