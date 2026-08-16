Haberler

Orhangazi'de kırmızı ışık ihlali: 5 yaralı

Orhangazi'de kırmızı ışık ihlali: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir otomobil, kavşakta iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri takla attı, kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Bursa-Yalova karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen bir otomobil kavşaktan geçiş yapmak isteyen 2 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan birisi takla atarken, kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Orhangazi'de Bursa-Yalova karayolu İznik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abdullah D.(46) idaresindeki 34 EAT 031 plakalı otomobil Bursa'dan Yalova istikametine seyir halindeyken, iddiaya göre İznik Yolu kavşağında kırmızı ışıkta geçti. Bu esnada Doğan M. (55) idaresindeki 16 ADP 768 ve Muhammed H. (25) idaresindeki 16 CBU 008 plakalı otomobillere çarptı.

Bir otomobil takla attı

Kazada Muhammed H. idaresindeki otomobil savrularak takla attı ve ters döndü. Kazada kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Abdullah D. ile birlikte diğer araç sürücüsü Doğan M. ters dönen aracın sürücüsü Muhamme H. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Fıryal E. (23) ve Fatma H. (32) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Savaş alanına dönen kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Abdullah D.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.

Karayolu trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova karayolu Yalova istikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması sonrasında araçlar yoldan kaldırılarak trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Çıkarma gemileri devreye girdi! Bir ilimizin ciğerleri yanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

Ankara'da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası

3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor! Hepsi aynı partiden
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Salah ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sahilde vahşet! 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı

Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj

Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı

Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı