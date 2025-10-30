Haberler

Kırmızı Işığı Geçen Sürücü Çocukları Tehlikeye Attı

Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçerek yaya yolundan bisikletle geçen çocukları tehlikeye atan S.C. isimli sürücü yakalandı ve hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Arnavutköy'de, kırmızı ışıkta geçip yaya yolundan geçen çocukları tehlikeye atan sürücü yakalandı.

İstanbul Arnavutköy'de, bir sürücü kırmızı ışıkta geçerek, yaya yolundan bisikletle geçen çocukları tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sürücü ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Caddesi Karlıbayır Mahallesinde kırmızı ışıkta geçen sürücünün S.C. (32) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanan sürücü hakkında "tehlikeli şerit değiştirmek, kırmızı ışıkta geçmek, saygısızca araç kullanmak" maddelerinden para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü S.C. hakkında, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek suçundan adli soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
