Hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından Kırmızı Bülten çıkartılan ve Macaristan ülkesinden Türkiye'ye iade edilen Serdar Sertçelik, Ankara...

Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Serdar Sertçelik, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve delilleri gizleme suçlarından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinin ardından Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama kararı verdi.

Hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından Kırmızı Bülten çıkartılan ve Macaristan ülkesinden Türkiye'ye iade edilen Serdar Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesini müteakip Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANKARA

Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

