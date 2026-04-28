Kırmızı bültenle aranan Umut'un babasıyla mesajlaşmaları ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan firari Umut Altaş'ın tutuklu olan babası Celal Altaş ile WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. 9 Ocak 2026 tarihindeki konuşmalarda, Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'tan para istediği, paranın gelmemesi halinde ise 'Savcı hanımı arar anlatırım her şeyi' dediği görüldü.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Tunceli Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürerken, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın tutuklu babası Celal Altaş ile 9 Ocak 2026 tarihinde WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda Umut Altaş'ın "Sen öyle kolay sanıyorsun demi. Yaptıklarınızın bir bedeli olmayacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum" dediği babası Celal Altaş'ın da, "Oldu, dedim ya ne halin varsa gör. Size daha önce gönderdiğim 15 bin doları geri gönderin' dediği görüldü. Umut'un ise ardından 'Bugün hesabıma 9 bin dolar gelmezse savcı hanımı arar anlatırım her şeyi' ifadeleri yer aldı.

Yine mesajlaşmalarda Umut Altaş'ın, "Ah Celal'im ah bir de mağdur üzgün baba rolüne giriyor. Ulan kendi oğlunu satmışsın, başkasının çocuğuna üzülecek yürek mi var sende? Bırak rol yapmayı sen susturuyordun ya, kim yer bu numaraları, sen herkesi kendin gibi salak görüyorsun, öteceğim her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" cümlelerini kaydettiği görüldü. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı