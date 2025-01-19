Kırmızı Bültenle Aranan Suç Örgütü Elebaşı Ercan Yılmaz ve Üyesi İbrahim Kaymak Türkiye'ye Getirildi

Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak Türkiye'ye getirildi

ANKARA - Kırmızı Bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve Kırmızı Bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ile örgüt üyesi İbrahim Kaymak'ın Ermenistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak'a dair bilgiler verilerek Türkiye'ye getirilme görüntüleri paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal medya platformu 'X' hesabı üzerinden konuya dair yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ercan Yılmaz: 15 yıldır, 43 yakalama emri ile ulusal seviyede; 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan; Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz;

İbrahim Kaymak: 6 yıldır, 10 yakalama emri ile ulusal seviyede; 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak; Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; Ermenistan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır. Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir. Kırmızı Bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts'a teşekkür ediyoruz. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz."