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Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, Türkiye'ye getirildi

3. Sayfa Haberleri

Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, Türkiye'ye getirildi

KASTEN öldürme ve yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

KASTEN öldürme ve yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İnterpol- Europol Daire Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından firarı olarak aranan Serkan Akbaba hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca kırmızı bülten çıkartılmış ve yurtdışında olduğunun tespit edilmesi üzerine Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanması sağlanmıştır. Ayrıca 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'birden fazla kişi ile tehdit, kaçakçılık, basit yaralama' suçlarından da aranan Serkan Akbaba, 30 Kasım 2022 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından Almanya'nın Frankfurt şehrinden teslim alınarak aynı gün adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir" denildi. (DHA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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