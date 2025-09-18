Haberler

Kırklareli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
Kırklareli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ürünlü köyü yakınlarında, bir kamyonet ve iki otomobilin çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ürünlü köyü yakınlarında Çağatay A. idaresindeki 34 FY 2867 plakalı kamyonet, Atilla Y. yönetimindeki 22 BC 350 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 22 BC 350 plakalı otomobil, Murat Ç. yönetimindeki 39 EZ 025 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan Tolga G. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
