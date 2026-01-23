Haberler

Yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu

Güncelleme:
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü kontrolünü kaybeden otomobil tarlaya devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya savruldu.

Edinilen bilgilere göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Ataköy köyü çıkışında 34 VG 6118 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

