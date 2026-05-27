Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kırklareli'nde durdurulan bir araçta 44,96 gram metamfetamin ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine Toprak Araştırma Uygulama Noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan detaylı aramada 44,96 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan K.T., K.Ç. ve S.T., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
