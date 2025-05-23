Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin evlerinde, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin 415 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.