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Bir annenin en zor anı! Oğlunu polise kendi elleriyle teslim etti

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Kırklareli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baskın yapılan evde bulunan anne, oğlunu telefonla çağırarak polise teslim etti.

Kırklareli merkezli Edirne ve Tekirdağ' da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir evde yapılan baskında anne oğlunu telefonla çağırarak polise teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkezli Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adres ve 2 araca yönelik gerçekleşen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bir annenin en zor anı! Oğlunu polise kendi elleriyle teslim etti

OĞLUNU ELLERİYLE POLİSE TESLİM ETTİ

Operasyonda baskın yapılan evde bulunan anne oğlunu telefonla çağırarak polise teslim etti. Yapılan aramalarda 2 kilo 400 gram uyuşturucu, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 11 bin 120 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir annenin en zor anı! Oğlunu polise kendi elleriyle teslim etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk

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Yorumlar (1)

Alkurt:

Helal olsun senin gibi anneye

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