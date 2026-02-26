Haberler

Kırklareli'nde üniversite öğrencilerine terörle mücadele bilgilendirmesi

Güncelleme:
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında üniversite öğrencilerine terörle mücadele konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1500 öğrenciye yönelik etkinlikte, terör örgütlerinin yöntemleri ve gençlerin bilinçlenmesi gerektiği vurgulandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu'nda kurulan bilgilendirme standında, eğitim-öğretim faaliyetlerinin özgür ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla öğrencilere çeşitli konularda bilgi verildi. Programda, terör örgütlerinin hedefleri, eleman temin etme yöntemleri ve gençlerin bu tür yapılara karşı bilinçli olması gerektiği hususları anlatıldı. Yetkililer, öğrencilerle birlikte ortak hareket bilincinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerken, standı ziyaret eden yaklaşık 1500 üniversite öğrencisine çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız süreceğini belirtti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
