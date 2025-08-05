Kırklareli'nde Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Bin 220 Makaron Ele Geçirildi
Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 bin 220 makaron ve 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 bin 220 makaron ile 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tütün kaçakçılığı yapılığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 4 bin 220 makaron ile 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa