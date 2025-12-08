Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Alpullu beldesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 LL 703 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile 28 NK 217 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 39 LL 703 plakalı otomobil, refüjdeki direğe çarparak durabildi. Kazada 39 LL 703 plakalı otomobildeki 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilin içinde sıkışan yaralı, Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ